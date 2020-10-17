黎美言發文。（圖／翻攝自Winkie Lai 黎美言臉書）

香港女星黎美言本是唱跳組合「HotCha」成員，18日就要過33歲生日的她，16日傳來噩耗，親弟弟黎嘉駿在灣仔駱克道國樑樓墮樓身亡，得年28歲。昨(16日)深夜，黎美言在臉書發文，坦言2020年10月16日是她此生最傷痛的一天，「願你能安息，願你能卸下地上的重擔，平安地歸到神的懷抱」。

黎美言2006年參加動漫節舞蹈大賽進而被公司相中簽下，後來與張惠雅、張紋嘉組成女團HotCha，曾到韓國接受訓練，2014年HotCha宣布解散，黎美言也有多方面發展，除了唱歌跳舞外，也曾演電視劇《愛·回家》、電影《家有囍事2009》，2015年還曾參加真人實境節目《G-1格鬥會》，打進準決賽，因拳擊一戰成名。

據《東網》報導，黎美言的親弟弟黎嘉駿也多才多藝，生前耕耘舞台劇界，更兼導演、演員、作詞多種身分，報導指出，因新冠肺炎影響，許多藝術工作者收入因此短缺，再加上感情困擾，16日上午11時左右，黎嘉駿被發現墜樓身亡。

黎美言今發文，難過從小照顧到大、唯一的弟弟選擇先走一步，他在她心中一直是善良又有才華、成就的人，「還以為可以跟你到80歲，互相看著大家的家庭兒女，我知道已經是事實，你沒有做錯，我亦非常尊重你的決定」，「這一刀很痛，這一個傷口很深，家姐還未帶你到世界各地旅行，家姊的演藝學校，我想請你擔任老師」，可惜這輩子無法再實現。

黎美言更說，這兩天她處理了從沒經歷過的事，「放心，我會照顧好父母，是我的責任」，她永遠記得兩人童年的開心回憶，「人生無常，我好希望現在的你開心，找到自己喜歡的事情，不用擔心我們，去闖吧」，粉絲也為她打氣說：「希望你可以盡早脫離傷痛。保重」、「請用心好好保重，好好保重自己」、「美言加油～不要傷心難過～要堅強好好照顧父母」、「節衰順變」。

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