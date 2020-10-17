新北市政府消防局今天上午舉辦了一場「109年度多元防災宣導日漫活健行活動」，市長侯友宜百忙中抽空親臨現場，他表示，新北市核一、核二廠都停用，如同活動主題「核你一起 安心遊新北」，並推薦台灣北海岸石門，以及最北端的富貴角等的風景，也祝大家玩得愉快。

新北市政府消防局今天上午舉辦了一場「109年度多元防災宣導日漫活健行活動」，市長侯友宜百忙中抽空親臨現場。（圖／新北消防局提供）

主辨單位原本擔心今天新北市會下雨，但是天公作美，天空雖佈滿烏雲好在並沒有下雨，所有參與活動的朋友皆在涼爽的氣候中魚貫出發。

近年來，核能安全及防災教育備受重視，新北市政府消防局為了更加落實核安的宣導，今天上午在新北市石門風藝術營及白沙灣遊客中心舉辦「核你一起 安心遊新北」新北市政府109年度多元防災宣導日漫活健行活動，由市長侯友宜親自為健走活動嗚槍揭開序幕。

健行活動是上午8時從新北市石門區風藝術營出發，終點則設在白沙灣遊客中心，是一項結合「核安、防災宣導」及「北海岸風光」兩大元素為主題的健走活動，尤其在國內疫情狀況漸緩的環境下，透過活動本身引領民眾出門踏青，樂在生活，漫步於北海岸欣賞壯麗的風景。

主辦單位新北市政府消防局 黃德清局長表示「將富有教育意義的宣導活動結合有益身心的健走活動。全長4.8公里的健走活動，沿路欣賞臺灣最北燈塔-富貴角燈塔、富基漁港、石門婚紗廣場等特色景點，欣賞壯闊的海岸風景。最重要的是，透過各個宣導攤位，以寓教於樂的方式提供核能安全的相關知識給民眾是相當重要的」。

三芝區王立文區長、石門區游文泉主任秘書、金山區廖武輝區長及萬里區粘雪琴區長也與逾千位的民眾不畏北海岸的海風到現場共襄盛舉。在活動終點白沙灣遊客中心，安排多達25攤的宣導攤位，透過寓教於樂的方式達到核能安全及防災教育的宣導與推廣。完成全程健走的民眾，還能領取紀念衣、完賽毛巾，紀念運動背包等好禮作為紀念；現場另有20攤的在地美食、農特產展售，讓參加的民眾「有吃又有拿」。現場還有抽獎活動獎項包含50吋電視、新款智慧手機及腳踏車等獎項，總價值超過15萬元。雖然天空不作美，但仍澆不熄民眾的熱情。

因為活動起、終點分別在風藝術營區及白沙灣遊客中心，主辦單位貼心安排接駁車接送民眾回到起點，讓整體活動圓滿順利結束。

新北市政府消防局今天上午舉辦了一場「109年度多元防災宣導日漫活健行活動」，市長侯友宜百忙中抽空親臨現場，他表示，新北市核一、核二廠都停用，如同活動主題「核你一起 安心遊新北」，並推薦台灣北海岸石門，以及最北端的富貴角等的風景，也祝大家玩得愉快。

主辨單位原本擔心今天新北市會下雨，但是天公作美，天空雖佈滿烏雲好在並沒有下雨，所有參與活動的朋友皆在涼爽的氣候中魚貫出發。

近年來，核能安全及防災教育備受重視，新北市政府消防局為了更加落實核安的宣導，今天上午在新北市石門風藝術營及白沙灣遊客中心舉辦「核你一起 安心遊新北」新北市政府109年度多元防災宣導日漫活健行活動，由市長侯友宜親自為健走活動嗚槍揭開序幕。

健行活動是上午8時從新北市石門區風藝術營出發，終點則設在白沙灣遊客中心，是一項結合「核安、防災宣導」及「北海岸風光」兩大元素為主題的健走活動，尤其在國內疫情狀況漸緩的環境下，透過活動本身引領民眾出門踏青，樂在生活，漫步於北海岸欣賞壯麗的風景。

主辦單位新北市政府消防局 黃德清局長表示「將富有教育意義的宣導活動結合有益身心的健走活動。全長4.8公里的健走活動，沿路欣賞臺灣最北燈塔-富貴角燈塔、富基漁港、石門婚紗廣場等特色景點，欣賞壯闊的海岸風景。最重要的是，透過各個宣導攤位，以寓教於樂的方式提供核能安全的相關知識給民眾是相當重要的」。

三芝區王立文區長、石門區游文泉主任秘書、金山區廖武輝區長及萬里區粘雪琴區長也與逾千位的民眾不畏北海岸的海風到現場共襄盛舉。在活動終點白沙灣遊客中心，安排多達25攤的宣導攤位，透過寓教於樂的方式達到核能安全及防災教育的宣導與推廣。完成全程健走的民眾，還能領取紀念衣、完賽毛巾，紀念運動背包等好禮作為紀念；現場另有20攤的在地美食、農特產展售，讓參加的民眾「有吃又有拿」。現場還有抽獎活動獎項包含50吋電視、新款智慧手機及腳踏車等獎項，總價值超過15萬元。雖然天空不作美，但仍澆不熄民眾的熱情。

因為活動起、終點分別在風藝術營區及白沙灣遊客中心，主辦單位貼心安排接駁車接送民眾回到起點，讓整體活動圓滿順利結束。

(中時新聞網)