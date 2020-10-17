衛福部長陳時中宣布暫緩50至64歲成人接種公費流感疫苗，新北各地醫院目前雖然無亂象，自費詢問數也無增多情形，醫院、診所研判，周五下午施打疫苗人數就少，民眾目前對公告無感，然而下周起民眾若撲空發脾氣，恐會增加接種單位人力負擔。

新北市立聯合院區三重院區與板橋院區表示，公費疫苗施打從5日至16日共施打9604支，所有配給量幾乎用罄，施打對象以長者居多，將全力配合中央政策。衛福部署立台北醫院表示，往常幾年周五下午施打疫苗的人較少，自費疫苗施打部份院方20日才開始施打。

淡水馬偕醫院表示，從5日開放流感疫苗頭3天，很多長者排隊施打，每日劑量幾乎用罄，開打以來公費疫苗共施打1300劑，自費為299劑，對於衛福部暫緩50至64歲成人接種公費流感疫苗，目前民眾仍無感。

輔大醫院透露，輔大醫院施打至今公費疫苗共1313支、自費疫苗150支，自費施打詢問者以年輕人、家中有長者居多。有私立醫院表示，對於衛福部宣布暫緩50至64歲成人接種公費流感疫苗，下周起民眾若撲空發脾氣，恐會增加接種單位人力負擔。

(中時 )