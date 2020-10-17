新冠疫情爆發，讓陸美關係惡化，使得兩岸關係雪上加霜。明昌國際工業董事長張庭維今天表示，如今兩岸經貿的不確定性加劇，期許兩岸政府盡力謀求長遠相處之道，避免對立與衝突的分歧擴大，彼此應抱持「鄰居失火，既然不能幫忙，也不要放鞭炮」，此時「不獨、不統、不武」應最符合大家的共識。

台北論壇接連兩天在台中舉辦「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵解析」研討會，談到「後兩岸與區域經貿關係的重整」主題時，暨南大學管理學院院長陳建良說，這10年來，「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」在國內由異轉變成趨同，若民粹成為對外經貿開放的最大阻力，最終是以全民福祉為代價，最大的責任在於政府有無提出嚴謹有說服力的政策評估，有效和人民溝通。

明昌國際工業董事長張庭維表示，美中貿易將是長期對抗態勢，並為全球經貿帶來動盪、不確定局面，美中經貿衝突造成兩敗俱傷，台灣與大陸、美國的經貿連結度都很高，受衝擊最大；對美、兩岸經貿連結具互補性，不宜完全偏向一方，建議台商和政府展開全球布局，並以分散多元、區域特色做為重要指導原則。

張庭維指出，疫情過後，兩岸政府須檢討反省，拋棄過去不必要的堅持與不需要的妥協，面對疫情，期待少一點政治，多一點人性，彼此抱持「鄰居失火，既然不能幫忙，也不要放鞭炮」。

張庭維說，台灣未來應在國際爭端中保持獨立，與各國平等交往，但仍須具備自我防衛的能力，這並非孤立，而是衝突中創造和平契機，發揮和平穩健的中介力量。

張庭維強調，此時「不獨、不統、不武」應最符合大家的共識，美國不希望統一、大陸不希望獨立、台灣不希望戰爭，把時間拉長是最好解決爭端的方式，不要用對立，而是三方面形成新的共識。

(中時 )