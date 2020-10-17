立法院無異議通過國民黨團提出的「台美復交」決議案，但外交部宣布台灣目前不尋求與美國建立全面外交關係。前外交部長、駐美大使程建人今天出席台北論壇研討會受訪說，大家都知道這個可能性極微，外交部只是表達目前實際狀況，他判斷，主張美國第一的美國，應不會輕易跨過這條紅線。

程建人補充，只要了解美中台三角關係的人，都知道假如美國與台灣復交，產生的結果令人不敢想像，大家都不願意看到這樣的狀況發生，大陸固然不願意，台灣心理面即便想要，但想到結果可能也不一定願意。

詢及外交部長吳釗燮宣稱台美關係40年來最佳，程建人表示，台美關係從1979年元旦至今，一開始對台限制很多，逐年逐漸改善，而美國人很聰明，既不會過度激怒大陸，又可改善對台關係，同時維持和大陸發展。

程建人接著說，但自從前美國總統歐巴馬上任後，調整戰略回到太平洋，川普又主張印太策略，現在美國與大陸頂撞地很厲害，但我認為這沒有辦法過長的延續下去，不管是川普連任或拜登上來，世界最重要的兩強，必須要想辦法降溫，現在是否是最好的辦法，我認為不盡然，相信大家會在思考。

美國總統大選將在11月3日投票，程建人表示，多份民調顯示，此刻民主黨候選人拜登領先，但這兩周內都可能有意想不到的發展出現，並非百分百當選，而爭取連任的美國總統川普，仍有35％至40％支持度，加上這次有很多人採通訊投票，也可能引起糾紛，整體看起來選情「撲朔迷離」。

詢及哪方勝選對台灣比較有利，程建人憑藉過去40年和美國人打交道的經驗指出，美國人很愛國，都是美國第一，不管是誰當選，他認為，美中台三角關係不會有太大的改變，但作法上會有所調整。

(中時 )