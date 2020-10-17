美股上市、大陸規模最大的英語培訓教育企業新東方，傳出正尋求港交所於10月19至23日當周舉行上市聆訊，以批准其在香港二次上市。對此，新東方17日表示，「我們對市場傳聞不予置評。」

新浪財經報導，2020年6月市場已有知情人士表示，新東方正與銀行團商討在香港二次上市事宜。8月底傳出，新東方已選定美銀、瑞信和瑞銀為保薦人，計畫最快今年年底在香港二次上市，最少融資10億美元。日前更有消息稱，新東方已向港交所遞交機密A1文件，可望在本月份通過上市聆訊。

2006年即在美股上市的京東方，直到2015年終於等來大陸線上教育市場的起飛期，2015年9月新東方股價從不到19美元一路上攻，美東時間10月16日美股收盤報164.9美元，期間累計大漲將近8倍。

新東方日前剛發布了截至2020年8月31日的2021財年第一季度財報。財報顯示，新東方第一財季營收為9.86億美元，年減8.0％。淨利為1.75億美元，年減16.4％。若不按美國通用會計準則，淨利為1.85億美元，年減19.8％。

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