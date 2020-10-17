【現場直播】疾管署召開記者會 說明公費流感疫苗議題。（中時新聞網）

公費流感疫苗10月5日開打，引發搶打潮，衛福部疾管署昨日緊急宣布，今起50到64歲公費對象暫緩接種流感疫苗，民眾、基層第一線人員怨聲四起。衛福部長陳時中親上火線，對於暫緩接種造成第一線人員的負擔，他表達最大的歉意。

陳時中表示，公費流感疫苗的接種目標是達到群體免疫，近幾年下來，有達到一定的效果。流感疫苗不是每個人要打，而是選擇25%作為群體免疫的目標，目前的涵蓋率對群體免疫目標是沒問題的。

衛福部選定2類的人作為公費對象，一種是高風險族群，另一種高傳播風險的人。陳時中表示，在優先接種的族群中，醫事人員和學生有高風險加高傳播，接觸的人身體較弱，或是常會有群聚問題，65歲以上的長者及學齡前兒童則屬於高風險族群，身體比較敏感，其他接種的對象如衛生防疫人員、動物防疫人員、未滿50歲的慢性病患、孕婦等也是高風險。至於50-64歲，是因為有高活動性，接種是避免傳染他人，這當中的人若沒有慢性病就不是高風險，因此才會暫緩接種。

根據疾管署統計，10月5日開打以來，主要的接種集中在開打那幾天，開打首日甚至高達40幾萬人。陳時中表示，目前接種的情形已經下降，從最初的40幾萬降至30幾萬，到現在20出頭，且南半球秋冬之際流感也沒有大流行，呼籲大家別太擔心。

(中時 )