「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」17日盛大舉辦落成典禮，總統蔡英文親自出席並為該廟揭牌。（馮惠宜攝）

總統蔡英文17日到台中霧峰區參加「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」落成典禮，她在致詞時表示，長期以來，一貫道道親們堅持行善，也在各種重要的社會公益項目上，有很多的投入跟付出，相信未來一貫道也會繼續在弘道跟行善的路上，堅定的努力，也會是政府深化民主、促進祥和社會的重要的夥伴。

位於台中市霧峰區金陵山宗教園區白陽聖廟17日盛大落成，現場有上萬名一貫教道親與會，而包括總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕、台北市副市長蔡炳坤以及多位立委都到場祝賀。

「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」17日盛大舉辦落成典禮，總統蔡英文親自出席並致詞肯定一貫道道親對社會公益投入與付出。（馮惠宜攝）

蔡總統致詞時表示，今天是一貫道的大日子，她也非常高興，可以在這個重要的時刻，和各位道親共同見證一貫道祖師紀念館的落成典禮，一貫道祖師紀念館：白楊聖廟，是投注了二十多年的時間和心力，才興建完成的，尤其是創會主委湯文萬全心的奉獻、出錢出力支持白楊聖廟的興建完成，這份堅持非常令人敬佩，這種堅持到底不屈不饒的精神，是一貫道的道親所秉持的信念。

蔡總統也說，在過去，一貫道也受到很多的打壓，但是所有的道親依然堅持理念，在前人的努力下，正式在1988年成立的一貫道總會，卅多年來來一貫道也展現了強大的凝聚力跟行動力，除了強化在台灣的組織的發展，近幾年也積極的開枝散葉，把一貫道的信仰分享到全世界81個國家，現在也有15個國家都成立了全國性的一貫道總會，非常的、不簡單，這也證明一貫道的會務真的在全世界都有非常蓬勃的發展。

她強調，長期以來，一貫道道親們堅持行善，也在各種重要的社會公益項目上，有很多的投入跟付出，當台灣有需要、當民眾有需要的時候，都看到一貫道的道親總是義不容辭、哪裡需要服務就往哪裡去？真的令人欽佩，在九二一地震還有八八風災的時候看到一貫道的道親發揮了人飢己飢、人溺己溺的精神，成為政府工作的重要的救災夥伴，積極地投入災後重建的工作，真的為整個社會帶來更多如果良善和溫暖。

另外，一貫道也提供了很多心理諮商和輔導的服務，不但在救災方面有很多的貢獻，也發揮了安定人心的重要的力量，她也代表全國的人民，再一次向所有的一貫道的道親致上最深的感謝、相信未來一貫道也會繼續在弘道跟行善的路上，堅定的努力，也會是政府深化民主、促進祥和社會的重要的夥伴。

(中時 )