萬和宮董事長蕭清杰與參展藝術家合影。（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」，17日盛況空前！數百位來賓，沐浴在花藝與陶藝融合的花團錦簇、奼紫嫣紅美不勝收氛圍，以及二胡演奏懷舊歌謠聲中，驚艷讚嘆不已!展期至明年元月3日的「陶花園」--森沐陶、花陶團隊聯展，今天上午10點舉行開幕茶會，爆滿來賓，踏進會場，立即被奼紫嫣紅的新鮮花藝吸引，驚艷不已，恭喜聯展成功的聲音，此起彼落。

今天班長陳緯率領的慈濟大愛二胡樂團，演奏抒情懷舊的「花好月圓」歌曲，揭開茶會序幕，全場籠罩著歡樂、溫馨的氣氛。以「二胡演奏傳關懷，音樂分享與大家結善緣。」為宗旨的大愛二胡樂團，經常在台中慈濟醫院大廳及護理之家獻藝，頗受好評；今天隊員們演奏望春風、夜來香、女人花等多首抒情、輕鬆活潑、逗趣、懷舊的歌謠，讓來賓們欣賞花藝與陶藝的同時，享受優雅的音樂饗宴。

萬和宮董事長蕭清杰說，今天展覽會場氣洋洋，感謝3位熱心老師領導的團隊，提供精緻的創作，將花與陶器巧妙融合，展現的生命力，相當傳神。他更稱讚每件花藝作品，都是用精神、投入心血完成的，不輸於日本的各種花藝流派，值得大家參觀、結緣。

南屯區長林秋萬說，萬和宮舉辦的各項畫展，每次都吸引很多鄉親；這次的陶花園聯展，都是大師級作品，機會難得。南屯國小校長、萬和文教基金會董事蔡承憲說，他踏進會場就很開心，感受不同意境。台中市選委會副總幹事賴鎮安稱讚萬和宮「創意藝廊」舉辦的每場展覽內容及規模，不亞於政府一些展場。他說，參觀這次聯展的作品，深受感動。

陶藝家黃讚森，花藝名師吳秀媛、楊秀薇，這項聯展順利圓滿成功的重要推手，三人合作無間。他們還特別出版聯展專輯，作為聯展的紀念。

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(中時 )