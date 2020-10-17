陷入淘汰邊緣的洛杉磯道奇，國聯冠軍戰第5戰靠著主戰捕手史密斯（Will Smith）在6局上的3分全壘打逆轉戰局，與勇士牛棚左投史密斯（Will Smith）的「同名同姓」投打對決勝出，助隊以7比3扳回一城，系列賽仍以2比3落後。
前3戰打完以1比2落後的道奇，第4戰推出王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）對決勇士，卻在第6局碰上亂流，勇士單局猛攻6分奠定勝基，也讓道奇陷入系列賽1比3的淘汰邊緣。
道奇打線前5局遭到勇士投手壓制，僅靠著席格（Corey Seager）陽春炮追回1分，5局打完以1比2落後勇士。
但道奇在6局上再度掛起反攻旗幟，在一、二壘有人的情況下，史密斯在「同名同姓」投打對決中揮出左外野3分炮，助隊取得4比2逆轉，成功扳回一城。
此役雙方採取投手車輪戰，兩隊共派出13名投手上陣，勇士此役的先發投手明特（AJ Minter）生涯139場出賽都是後援，今天首度先發就是在季後賽，成為大聯盟史上第一人，最終他投3局只被敲1安，無失分並送出7次三振。
(中時 )
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