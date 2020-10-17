第十一屆海峽兩岸少兒美術大展北京展開幕，家長帶著孩子一同欣賞展出畫作。（藍孝威攝）

金秋十月，給明天的禮物——「第十一屆海峽兩岸少兒美術大展」在北京舉辦收官展。10月16日，展覽在北京台灣會館順利開展；17日上午十點，舉辦開幕儀式，展期至21日。大陸國台辦交流局局長黃文濤致詞時表示，兩岸交流就像大川一樣奔流不惜，沒有力量可以阻擋。

黃文濤期盼兩岸的兒童與少年，用藝術搭橋、結交朋友，用畫筆描繪明天，創造中華民族的美好未來。

第十一屆海峽兩岸少兒美術大展北京展開幕典禮。（藍孝威攝）

在今年新冠肺炎疫情突發的特殊時期，主辦單位克服重重困難，完成福州、高雄、廈門等地巡展；在疫情愈發明朗的十月，大展落地北京，送給觀眾一份豐收的「禮物」，亦持續助力兩岸的文化交流不中斷。

本屆大展以「給明天的禮物」為主題，展出兩百多幅兩岸暨港澳地區的少兒作品，全面呈現孩子們對未知明天的憧憬和思考，以孩子們靈動的想象為我們共同期待的明天賦彩。馬來西亞地區的少兒作品今年首次參與展出，亦為兩岸觀眾帶來更多元的文化體驗。

給明天的禮物，是孩子們對自我許下的成長願望，是與他人攜手傳遞的關愛，是給明日世界的全新設置，更是向人類所生存的這個星球的過往表達的最深敬意。

今年突發的新冠肺炎疫情，對每個人的生活和社會發展都產生了巨大的影響。作為親歷者，成人有太多無法言說的感受。而孩子們呢？他們又有怎樣的感受和經歷呢？

因此，主辦單位向兩岸不同地區的孩子們徵集創作了抗擊疫情的作品，以「『藝』起抗疫」為主題，從孩子的視角去感受和分享生命的可貴與美好、堅毅與成長，也以此作為大家共同的堅守，給明天取得勝利的最好禮物。

本次展覽在大陸國務院台灣事務辦公室指導下，由海峽經濟科技合作中心、台灣中華文創發展協會、廈門市委宣傳部、雲揚天際文化藝術機構、頂新公益基金會、廈門市海滄區文學藝術界聯合會、北京市台灣同胞聯誼會、北京市台胞交流服務中心、廈門銀行以及中國美協少藝委等兩岸多家合作夥伴共同推動。

(中時 )