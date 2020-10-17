2020年還剩三個月就結束，命理師李玉珮在節目中提醒，農曆不同月分出生的人，要特別注意的事項，並點出「2月、6月、9月、10月」出生的人要小心「意外血光」。另也分享開運祕法給大家，吻合這三個開運元素是最理想的。

命理師李玉珮在節目《命運好好玩》上表示，運氣要好，不管是健康、錢財、事業或是桃花，最重要的條件都是精氣神充足、元神要光彩，才有足夠的正能量去對抗負能量。此外，她也分析不同農曆月份出生的人，精神不好時會面臨到的影響。

李玉珮指出，出生於農曆1月、3月、7月、11月的人，容易有事業失誤或人事糾紛；2月、6月、9月、10月出生的人則要當心意外血光、疾惡入命；至於4月、5月、8月、12月出生的人，恐面臨壓力爆表，或是破財的狀況。

李玉珮提醒，「藥補不如食補，食補不如睡補。」補充能量的最好方式就是睡好覺，她建議可以選擇大地色系的「枕巾」，因為在五行中屬土，代表磁場穩定，能安神定魄，上面若有金黃刺繡的雙葫蘆、五行補運的銅錢等三個開運元素是最理想。

(中時新聞網)