20201016中天新聞 預設立場？ 傳民進黨秘書長林錫耀提「反紅媒」

近來中天新聞台的換照風波被吵得沸沸揚揚，外界關注民進黨政府是否會親手抹殺自己爭取而來的言論、新聞自由，對此，台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，抹紅、攻擊意識形態等作法，如果在選舉期間使用可能相當有效，但是如果使用在行政裁罰、司法案件上，就相當不妥當。

據中天新聞台報導，針對中天換照等問題，外傳民進黨秘書長林錫耀認為，去年的「反紅媒遊行」有超過10萬人參加，顯然社會對於中天有一定的看法，如此「預設立場」的說法，讓中天的換照爭議也抹上紅色，引起爭議。

而對於外傳林錫耀的說法，國民黨立委李德維認為，中天在台灣媒體界也這麼久了，人民的眼中都有一把尺，政府的所作所為都應該要自重；而國民黨黨主席江啟臣也認為，這是台灣民主的道路上很關鍵時刻，沒有言論自由、沒有新聞自由，就沒有民主。

眼看民進黨的一個決定就有可能抹殺新聞自由，但抹紅老梗一招用到底，真的管用嗎？對於外傳的說法，民進黨秘書長林錫耀沒有對外回應，中天換照「未審先判」的爭議，備受爭議。

(中時新聞網)