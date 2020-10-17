休士頓太空人17日打敗光芒，再拿1勝就可重返世界大賽。美國共和黨參議員薩斯(Ben Sasse)數日前於大法官提名公聽會上長篇大論，批評太空人是一群可悲的作弊者。「所有棒球迷都知道太空人作弊，他們偷暗號，敲打垃圾桶，在歷史留下許多恥辱。他們沒有受到應得的懲罰。」

薩斯語氣和緩但用字強烈地痛斥太空人，旁邊的共和黨德州議員克魯茲(Ted Cruz)和康寧(John Cornyn)都有點尷尬。康寧開玩笑說：「感謝言論自由保障了這個錯誤的觀點。」太空人畢竟是德州球隊，是共和黨自己人罩的。

公聽會當時太空人面臨0勝3負絕境，薩斯假定太空人會不擇手段存活下來，但是主審無論如何都不會偏袒光芒或太空人。薩斯只是要勉勵被提名大法官的艾咪巴雷特(Amy Coney Barrett)畢生都能像主審一樣保持公正。

太空人作弊案爆發後的首季就是縮短球季，被禁賽的人只需服刑60場，球員全體免罰，例行賽沒有觀眾所以也不會被噓。棒球作家Mike Mazzeo推文表示：「太空人作弊摘冠，聯盟不處罰他們，現在又擴充季後賽席位讓他們晉級。」太空人勝率不到五成居然有機會打世界大賽，聯盟對他們是否寬容過頭了？

(中時新聞網)