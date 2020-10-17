立榮航空東沙島軍包機被香港要求返航，有退將說，陸方有可能逐步封鎖金門、馬祖。對此，前國安局長蔡得勝研判，陸方類似行動會愈來愈多，「不排除相關動作升溫」，他建議雙方節制，事情走到頂點，隨之而來就可能引發動盪。

東沙包機被迫返航是件，我與香港方面說詞不一，前空軍副司令張延廷認為，這是中共有計畫性的針對台灣；未來相似的情況可能也會發生在金門、馬祖等外島，政府相關部會應跨部會研擬應變之道。

詢及東沙包機被折返事件，前國安局長蔡得勝今天出席台北論壇舉辦的「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵解析」研討會，受訪表示，這只是大陸針對兩岸關係不好，祭出行為反應。至於有無機會走向更激烈的情況，蔡回「有可能」，但他相信這是兩岸雙方都不願意看到，且不會輕易發生的狀況。

蔡得勝指出，大陸一定是國家的集體行為，之所以禁止立榮航空進入香港飛航情報區，背後都有戰略考量，若兩岸持續對立，對大家而言都不是好事，蔡政府現在走兩岸對立路線，對中華民國沒有好處，尤其讓大陸感覺台灣朝獨的方向前進。

蔡得勝研判，陸方類似行動會越來越多，建議雙方節制，事情走到頂點，隨之而來就可能引發動盪。媒體追問，陸方有無繼續針對金馬祭出類似的封鎖行動，蔡說，陸方確實有能力做出類似行為，但金馬的軍備警戒，還是有程度上危機因應能力，但不可排除陸方相關動作升溫，這確實是需要有所準備防範。

蔡得勝認為，台海要開戰的可能性目前仍不大，但擦槍走火是可能的，蔡政府還是得謹慎面對，勿太過躁進挑釁。

(中時 )