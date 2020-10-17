民進黨政府違反承諾，在未與各界溝通之下就決定開放含瘦肉精的美國豬肉進口，事後行政院長蘇貞昌也堅持拒絕道歉，為此國民黨立法院黨團除持續杯葛蘇貞昌的施政報告之外，也考慮提出倒閣案，但因藍委席次不足，正與民眾黨團溝通中。

不具名的藍委指出，昨天黨團大會上談到倒閣一事時，基本上黨團大方向是支持的，蘇貞昌內閣突襲宣佈開放瘦肉精美豬進口，違反原本蔡英文總統會先與各界溝通的承諾，事後也沒有好好溝通，沒有提出完整的健康與產業影響評估報告就要硬推，所以黨團大會討論，全員贊成要蘇貞昌先道歉，否則不讓他進行施政報告，但蘇貞昌連道歉都不肯，因此黨團雖然還沒有確認會提出倒閣案，但正朝推動倒閣案方向努力，但需要民眾黨支持才能提案，正在溝通中。

國民黨立委李德維也說，在瘦肉精美豬議題上在野黨的訴求非常有正當性和合理性，因為目前看來如果要開放瘦肉精美豬進口，在標示等許多配套措施上都有問題無法解決，而民進黨態度又極為蠻橫不願意回應外界疑慮，所以雖然從實際政治層面上看，民進黨在立法院單獨過半，倒閣案要通過有難度，但提出倒閣完全有正當性。

依照《立法院職權行使法》規定，需要全體立委當中三分之一連署，才能提出倒閣案，提出後經全體立委過半同意，倒閣案就生效，行政院長必須下台，但若未通過，一年內不得再對同一位行政院長再提出倒閣案。

然而目前立法院共有113席立委，國民黨雖有38席，可扣掉因案在押的兩位立委後只剩36席，未達三分之一門檻，即使找上無黨團結聯盟的高金素梅連署後仍少一席，勢必需要爭取民眾黨團支持。

(中時 )