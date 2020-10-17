有鑒於疫情衝擊和數位化影響，南投在地觀光產業面臨轉型問題，投縣觀光工廠協會，特選於10月16日舉行「後疫情時代企業如何掌握轉型方程式」講座，吸引超過80位企業經營者齊聚竹山鎮，共同創造南投觀光永續發展。

南投縣長林明溱出席表示，長遠來看投縣觀光產業力拼串連中台灣三大縣市，五大園區計畫將是重點項目，食衣住行育樂的服務俱足，創造觀光榮景。縣政府也積極提供許多管道扶植中小企業，包括：業務諮詢、設備輔導更新、創新研發等，中小企業和青年創業將是南投觀光的未來。

主講人鉅茂科技副總經理林淑女，專長為ERP（企業資源規劃）領域，林淑女說，數位化浪潮下，觀光工廠智慧系統建立是兵家必爭之地，可視化管理是主流的方式，有效提升經營效率。

此外，大數據分析也是一大重點，運用數據預測民眾對商品的需求，創造觀光客最期望的商品，提高大眾的好感度。例如電商會搜集民眾瀏覽過的網路產品，綜合後就可以改良出更受歡迎的新品。

南投埔里知名觀光工廠妮娜巧克力表示，今日出席的企業主都十分有野心和創意，樂見多元交流和合作，讓南投成為全台觀光知名度最高的地方。

(中時 )