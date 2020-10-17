第十一屆金音創作獎頒獎典禮10月31日於臺北流行音樂中心登場，16日公布表演嘉賓及典禮主持人，除了呂士軒與葛西瓦、美秀集團、J.Sheon與Karencici共五組藝人分別以不同主題為典禮精心量身設計精采表演，另外，在剛落幕的金曲獎獲三項大獎肯定、並且入圍本屆金音多項獎項的阿爆，今年獲邀擔任主持人，她興奮表示：「之前參加金音創作獎就能感受到典禮自由自在的氛圍，而且在場獨立創作音樂人都很好，雖然話不多卻能讓人感覺自在，比起緊張更多的是好玩的期待。」

由於入圍者名字多元化，涵蓋英文、西班牙文、中文、原住民語、日文，阿爆透露目前已經開始在練習唸入圍者作品名，笑說：「不過因為我們族語也是有十六族，所以其實蠻習慣的。」曾獲第九屆金音創作獎最佳嘻哈專輯及單曲的「饒舌金童」呂士軒與金曲獎最佳新人BOXING出身的原住民嘻哈歌手葛西瓦，今年首次為金音創作獎攜手合作，聯手融合流行與原住民嘻哈音樂現場尬饒舌，堪稱現今饒舌界新生代人氣王的兩人更破天荒為本屆金音創作獎共同創作新歌。

而同樣是金音創作獎入圍常客，以復古台味的搖滾和民謠曲風深受歌迷喜愛的美秀集團，今年以表演嘉賓身分出席典禮，擅長以自製樂器進行演出的他們將表演「台式美學浪潮」的流行音樂；此外，今年入圍金曲歌王的J.Sheon，以及獲第十屆金音創作獎最佳節奏藍調單曲獎肯定的Karencici，這次為了金音創作獎首次攜手合作，屆時將以各自擅長的R&B詮釋80年代的復古與時尚，帶來精彩又不失流行元素的演出。

J.Sheon。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

(中時 )