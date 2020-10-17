20201016中天新聞 別抹紅！NCC主委10/7證實 旺旺控股「未補助」中天

NCC主委陳耀祥在立法院備詢時親口證實，旺旺控股與中天新聞沒有實質關聯。也證實外界質疑的紅色資金沒有補助中天的問題，不過民進黨秘書長林錫耀卻在中常會黨務報告上提及過去10萬人凱道反紅媒運動，表示社會對中天有「一定看法」，一番話預設立場，將紅帽子硬扣中天。換照聽證會上有8大討論議題，藍委坦言NCC最終很可能拿國家安全來「處理中天」，求證林錫耀則尚未取得回應。

NCC主委陳耀祥：「旺旺控股沒有補助中天的問題，是補助在中國的事業，有沒有可能因此影響新聞專業，目前正調查中。」

10月7日立法院交通委員會中，NCC主委陳耀祥備詢談及旺旺控股與中天新聞實質關聯性時坦言沒證據，但14日民進黨中常會秘書長林錫耀卻在「黨務報告」時，主動提及10萬人曾到凱道參加反紅媒運動，顯然社會對中天有一定看法，林錫耀一席話，把將換照爭議硬綁紅媒。

立委蔡易餘：「林錫耀秘書長當時講的是，國民黨想操作中天換照的議題，我們是擔心國民黨會伸手到獨立機關。」

立委鄭麗文：「明明是獨立機關的業務，你卻是在黨務報告上，黨主席還是當今總統蔡英文，獨立機關難道看不不出這風向怎麼帶嗎？」

一頂紅帽殺千萬，林錫耀此刻再談紅媒，不難令人聯想換照聽證會上聚焦的8大議題，包含公共秩序、新聞專業自主、閱聽眾權益等，其中為首的就是國家安全，紅帽這一扣，莫非也預告著，將拿國安這一項來辦中天？

國民黨立院黨團總召林為洲：「我想到時一定是就是用國安這一題去處理中天。」

淡江大學全球發展學院院長包正豪：「你應該是用比較有所謂的證據確鑿，譬如說資金來源或是結構，按照他這個邏輯的話，那今天如果動員10萬人出來反綠媒，他是不是也要同樣把三立、自由、民視關掉呢？」

多次致電林錫耀皆無法取得回應，民進黨發言人顏若芳則在臉書上強調林錫耀未公開對外發言，僅陳述馬政府時期審查事實，民進黨扣紅帽「放」子彈飛，讓「所謂」獨立機關看著辦，中天換照恐未審先判。

(中時新聞網)