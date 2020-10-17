正隆矯立本廠長頒獎給受獎同學。（台中家扶基金會提供）

正隆關懷兒童基金會、鄭火田慈善基金會、家扶基金會，17天迎來第27屆獎助學金頒獎暨寄養家庭聯誼活動。正隆集團「小樹茁壯 讓愛飛揚」，自2007年開始與家扶基金會合作，長期支持助推寄養兒少向學，13年來嘉惠近2500人次寄養孩子。適逢家扶基金會70周年，特別選在家庭扶助基地的扶幼館舉行頒獎及聯誼，邀請的寄養孩子與寄養爸媽「回娘家」，場面格外溫馨。

正隆關懷兒童基金會聯合正隆創辦人鄭火田慈善基金會，分別自2007年、2010年起與家扶攜手合作「小樹茁壯 讓愛飛揚」正隆獎助學金專案，幫助國小到大學寄養孩子的安定就學；原定今年春季舉辦的第26屆正隆獎學金的頒獎，因疫情影響而取消儀式。

台中家扶指出，因正隆集團對兒少的關懷不受影響，持續捐助、勉勵獲獎孩子，兩屆活動共有232人次的寄養童受惠。今天頒獎典禮分別頒予大專5名每人6000元、高中29名每人4000元、國中30名每人3000元，及國小168名每人2,000元，期望寄養兒少能安心就學，藉由教育儲備挑戰未來的能量。

獲得第27屆國小組獎學金的「小康」，在來到寄養家庭前，一直未穩定接受學校教育，電視就是小康的保母與老師，大部分的生活及學習資訊都來自電視，以致正規的學習進度嚴重落後。接受寄養安置後，寄養爸媽積極與學校老師合作，兩年多來小康逐漸追上學習進度，也越來越喜歡讀書，其中國語和社會科目都有不錯的表現。

「小康」說：「很感謝寄養爸爸媽媽的關心，讓我可順利上學、好開心！謝謝正隆公司的愛心叔叔與阿姨，我會好好用這筆獎學金，買喜歡的書來閱讀！」

獲得第26屆國中組獎學金的「小圓」，特地捎來感謝信給正隆公司，對這榮耀與肯定，她彌足珍惜地說到：「這3000元的獎學金，不僅是對我努力向學的肯定，也加強了我求學的興趣！我現在是全班第四名，希望往前三名的目標邁進！」。小圓還親手繪製插畫，表達到寄養家庭後的生活，從哭泣變成微笑的轉變！

生命中雖有許多挑戰，只要勇於面對，就有機會突破！正隆公司期許每位寄養孩子能持續努力並進步，創造屬於自己美好的未來。」 家扶基金會副執行長劉國璋表示：「許多寄養孩子，因著原生家庭的狀況，無法穩定就學。像小康這樣急起直追、小圓能夠名列前茅的表現，特別值得鼓勵和肯定！

劉國璋說，今年是家扶基金會在台服務滿70年，感謝這些年來有許多付出但不求回報的寄養家庭，也特別感謝正隆公司這樣視弱勢兒少的需求為己任的愛心企業，與家扶一起站在扶幼工作的同一陣線，讓弱勢孩子們能有良善的未來，謹致上最誠摯的感謝：『好家 再有您』！」

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