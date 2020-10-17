嘉義市城隍廟致贈價值約200萬元的黃金匾給麥寮拱範宮，見證情誼深厚。（廖素慧攝）

秋冬新冠肺炎疫情恐嚴峻，國定古蹟麥寮拱範宮媽祖與嘉義市城隍廟大天后宮媽祖，強強聯，17日起駕遶境，祈求除疫，市長黃敏惠與雲林縣長張麗善扶駕，約2500位信眾隨行，城隍廟贈200萬元黃金匾給拱範宮，見證兩廟百年情誼。

張麗善表示，百年前嘉義有瘟疫，拱範宮三媽由嘉義市商工會迎至嘉義城隍廟駐駕，遶境祈安，今年新冠肺炎疫情嚴重，開山媽祖、三媽及諸羅媽再遶境祈福，祈求全球疫情趕快退卻，經濟再發展，開山媽祖、三媽及諸羅媽相隔百年之後再合作祈求除疫，是歷史紀錄，也印證拱範宮與城隍廟的友誼長長久久。

嘉義市城隍廟致贈價值約200萬元的黃金匾給麥寮拱範宮，眾人讚賞不已。（廖素慧攝）

雲林縣長張麗善與嘉義市長黃敏惠疾呼「防疫要神也要人」，手碰手，防疫新招。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，百年前拱範宮媽祖來嘉義駐駕庇佑民眾平安，今年新冠肺炎疫情是嚴峻挑戰，11月恐怕又有新疫情，拱範宮、城隍廟再會香，意義重大，防疫「要神也要人」，做好個人衛生，還有媽祖的慈悲保佑，一定能挺過疫情。

城隍廟董事長賴永川說，城隍廟與拱範宮感情深厚，再次合作祈求媽祖保佑台灣平安，城隍廟特地打造約30兩的黃金匾額「神昭海表」贈送拱範宮，感謝開山媽、三媽來遶境，以及長久以來的深厚情誼。

拱範宮主委張克中表示，百年前媽祖來駐駕16天祈福，今年為祈求新冠肺炎疫情早點平息，開山媽袓、二媽、三媽及四媽都來嘉義市，麥寮鄉親非常熱烈參香，55輛車約2500人隨行。

(中時 )