民進黨網路社群中心的帶狀節目「開箱DPP大解密」，第二集推出「民進黨國際部、中國部」；民進黨表示，蔡英文總統520接任主席後，有越來越多人關心兩岸、國防與外交的議題，這也是民進黨作為執政黨的責任所在，蔡總統也說，「任何人都可以貢獻專長，為國家安全盡一份心力」。

民進黨指出，政黨要能永續發展，就是要有年輕人的支持與加入，而要如何讓年輕人願意支持，就是要讓他們從認識這個政黨，進而認同。

民進黨表示，為了讓更多年輕世代了解民進黨的黨務與歷史，未來每集將介紹中央黨部不同部門的工作內容，藉由開箱解密各部門業務的方式，揭開黨部工作背後運作，呈現公開透明的政黨形象，希望以專業形象及活潑內容，與社會溝通。

民進黨表示，今年夏天，民進黨舉辦的 「兩岸與國際事務兵推營」就是希望讓參與的年輕朋友，更了解民進黨中國部與國際部在做什麼，鼓勵年輕世代了解兩岸、國際事務，提升掌握國安事務的能力。

繼第一集推出「青年部」後，深獲好評，「開箱DPP大解密 ep.2」 這一集是向外界介紹，民進黨處理政黨外交及中國事務兩個關鍵部門；分別由民進黨國際部主任羅致政和中國部主任吳峻鋕一起來開箱他們工作的日常。

羅致政指出，民進黨國際部 DPP International Affairs 最重要的任務，就是強化政黨外交、培養專業人才。平常也與外國使節積極交流，舉辦各種國際講座，民進黨長期關注外交人才的累積與訓練，透過政黨長期經營涉外事務，讓更多對外交事務有興趣的年輕人，可以在民進黨找到發揮的舞台。

羅致政強調，推動政黨外交，民進黨日前舉辦「外交使節政策說明會」，這是民進黨國際事務部今年二度舉辦，說明立法院第二會期的主要政策、法案及預算，共超過40位、來自30多國的使節代表出席。

中國事務部則是負責彙整了解中國相關的訊息，針對中國政經時勢觀察分析，提供民進黨兩岸事務的決策參考。

吳峻鋕表示，中國事務部最重要的就是，第一就是搜集跟中國有關的各式各樣訊息、第二就是社會溝通，讓社會可以了解，如何保衛台灣社會安全又能維持台灣民主於不墜，第三就是訓練對中國事務有興趣的年輕人，持續投入他們的工作。

(中時 )