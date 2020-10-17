「豐原飛嚮曲」紀念活動號召百人「百機齊射」向台灣飛行英雄謝文達致敬。（王文吉攝）

台灣第一位飛行員謝文達獨子91歲謝東漢（中）受邀參加「豐原飛嚮曲」紀念活動。（王文吉攝）

台灣第一位飛行員謝文達1920年在台中練兵場上空駕駛「新高號」進行「鄉土訪問飛行表演」，創下台灣人駕機在台灣上空的第一次飛行紀錄，轟動全台。2020年是謝文達駕機首航百周年，台中市文化局17日在其故鄉豐原，舉辦「豐原飛嚮曲」紀念活動，向其致敬。

謝文達首航百周年紀念活動17日在豐原田心公園舉行，謝的獨子91歲謝東漢、立委江啟臣、市議員陳清龍、張瀞分、台中市文化局副局長曾能汀等「百人百機齊射」向台灣飛行英雄致敬，並為戶外模型機揭幕，豐原區書香卓越典範圖書館也展出2公尺「新高號」復刻機。

台中市文化局舉辦「豐原飛嚮曲」紀念活動，向台灣飛行先驅謝文達致敬。（王文吉攝）

台灣第一位飛行員謝文達獨子91歲謝東漢（中）受邀參加「豐原飛嚮曲」紀念活動。（王文吉攝）

謝文達1901年出生於為葫蘆墩街田心庄（今豐原區田心里），16歲那年觀賞美國特技飛行家亞瑟·史密斯在台中的表演之後，立志學習飛行。謝文達台中一中第一屆畢業後，前往日本伊藤飛行機研究所就讀，以優異成績畢業，1920年在東京舉行的飛行競賽中獲得第3名。

當年10月17日謝文達駕駛伊藤式惠美五型機「新高號」，在台中練兵場(今台中市東區干城一帶)上空進行「鄉土訪問飛行表演」，迴旋市區後，第一站飛向葫蘆墩，象徵向故鄉致敬。同月底，謝文達另於台北練兵場(今萬華區南邊)進行2場飛行表演，轟動全台。

1923年謝文達駕駛「台北號」在東京市上空散發20萬張請願宣傳單，表達反對日人集權統治和要求實施議會政治的訴求，豐原區書香卓越典範圖書館展出復刻機。（王文吉攝）

蔣渭水文化基金會副執行長黃信彰博士（右）導覽介紹謝文達生平事蹟及相關文獻文物。（王文吉攝）

謝文達駕機在台灣上空飛行，成為台灣的第一飛行家。蔣渭水文化基金會副執行長黃信彰博士表示，謝文達的「鄉土訪問飛行」激起了台灣於當時日人高壓統治下長久不見之民族氣節，也為台灣民族運動種下種子，促成全台知識分子與學生菁英大團結。

1921年的台灣文化協會即以謝文達的首航日（10月17日）為創立大會，1923年謝文達更參與台灣議會設置請願運動，駕駛「台北號」在東京市上空散發20萬張請願宣傳單，表達反對日人集權統治和要求實施議會政治的訴求。

台灣第一位飛行員謝文達獨子91歲謝東漢（中）受邀參加「豐原飛嚮曲」紀念活動。（王文吉攝）

2020年是台灣飛行先驅謝文達首航百周年，文化局舉辦「豐原飛嚮曲」紀念活動，向其致敬，並在豐原區書香卓越典範圖書館辦理「首航百年—台灣第一飛行家謝文達特展」，展示謝文達生平事蹟及相關文獻文物，另設置飛行模擬機艙，讓觀展民眾進行難得的飛行體驗。

(中時 )