來到新竹縣立體育館附近就可清楚看到，為了爭睹17日正式開打的P＋聯盟新竹熱身賽，竟然光是大門口，就有長達500公尺以上的排隊人潮(還是兩頭排)，新竹攻城獅也體恤排隊曬太陽球迷的辛苦，特別提前到下午1點就開放進場。
為了這次新竹熱身賽，新竹縣立體育館更花了1500萬元重新整修場館，除了把主、客隊休息室大幅翻新，更增設VIP室、影片分析室、媒體室、醫療室等新設施，場內也有NBA等級地板，甚至別開生面在場內販售美式速食商品。
不同於正在台大體育館進行的台灣超級籃球挑戰賽，現場除了白開水，都不可以進食或喝飲料的「不懂民心」作法，新竹縣立體育館不僅場內全面開放飲食，甚至場內還有美式速食攤位，場上更設有10幾個餐飲飲食，確實替觀眾著想。
這兩天的新竹熱身賽更是未演先轟動，可以容納8000名觀眾的新竹縣立體育館，兩天的門票早已賣光或要光，只有剩下100多張的樓上贈票，提供現場觀眾排隊索取，卻也在短短10分鐘內就被搶光，等同準備連兩天都迎接爆滿場面。
(中時 )
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