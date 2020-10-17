新竹市「2020年勞工親子活動」17日於十八尖山熱鬧登場，吸引上千勞工與親子參加。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

由新竹市政府與新竹市總工會共同舉辦的「2020年勞工親子活動」，17日於十八尖山熱鬧登場，吸引近千名勞工朋友攜家帶眷參加，市長林智堅表示，勞工朋友們平時工作繁重，辛苦為家人、社會打拚，最需要適當的休閒娛樂來調劑身心，紓解平日的壓力。

林智堅表示，市府團隊努力打造宜居環境，帶給人民幸福與進步，像是嶄新登場的新竹體育場，以設計感十足的棚架延伸到市民廣場，是1座沒有圍牆的體育場，可以24小時開放，吸引不少民眾專程前去運動，他鼓勵平日繁忙的勞工朋友多多利用，透過運動找到健康活力。

新竹市「2020年勞工親子活動」17日於十八尖山熱鬧登場，吸引上千勞工與親子參加。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

勞工處副處長洪俊耀指出，台灣縣市人口多半在減少，但新竹市卻是全台少數呈現「連續正成長」的縣市，為讓年輕人無後顧之憂，全心打拚工作，市府特別重視友善家庭的就業職場對策，如提升雇主辦理托兒設施或措施、促進職場哺（集）乳室普及化、推廣職場互助式教保服務、加強推動產業聚落聯合提供托育服務等，多管齊下減輕勞工負擔。

總工會理事長莊鑑川則指出，這次戶外親子活動，鼓勵勞工朋友攜家帶眷參加，讓大家在忙碌工作之餘，能在假日與家人共同創造健康、休閒的珍貴回憶，今天果然吸引上千勞工與眷屬參與，活動同時安排有「堅持愛地球、低碳運動、節約用電」宣導及摸彩活動，場面相當熱鬧。

(中時 )