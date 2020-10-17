知名美式賣場好市多（Costco）因為商品種類多樣，加上價格實惠，是許多民眾的購物首選。其中，好市多販售的紅龍雞塊，因為價格便宜，口味與麥當勞的麥克雞塊相似，受到不少老饕喜愛，不過就有網友透露，覺得麥當勞略勝一籌，好奇兩者差異關鍵是否在於醬料？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（16日）在PTT「八卦板」以「好市多的紅龍雞塊」為題，PO文指出，據悉紅龍雞塊和麥當勞的雞塊口味雷同，「但為何我覺得還是麥當勞好吃啊？是因為紅龍我是沾番茄醬的關係？哪裡買的到麥當勞的糖醋醬啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的！我買回來煎覺得味道差好多」、「麥當勞完勝」、「覺得外皮的部分不是很像耶，肉的味道是有接近，但以雞塊來說是好吃的」、「紅龍給麥當勞的是特供貨」、「同家公司做的，生產線也同一條，有去參訪過，但自己炸就是沒有麥當勞好吃」、「雞塊本體一樣，但是裹漿的供應商不一樣，交麥當勞的裹漿是原廠指定，紅龍品牌的裹漿是碁富找副牌做的，另外他們的雞塊都是用雞胸雞腿1：1做的，口感很好」。

也有內行人點出兩者的關鍵在於「醬料」和「油品」，「糖醋醬才是本體」、「那個糖醋醬是麥當勞的核心，美國原裝進口，別無分號」、「麥當勞糖醋醬一盒才5元，沾了之後真的是差不多」、「你的油跟麥當勞又不一樣」、「秘訣是牛油」、「我自己吃覺得用牛油炸的會比較接近麥當勞」、「麥當勞的炸油有牛油成分，會特別香」、「一般人家裡沒有這種油，控溫也不準，炸出來味道當然不一樣，油溫145跟165味道就差很多」。

(中時新聞網)