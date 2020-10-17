搶攻秋冬旅宿與泡湯商機，標榜「全台唯一正統日式溫泉飯店」並在「2020臺灣服務業大評鑑」獲「休閒度假飯店業金獎」的日勝生加賀屋，線上旅展將於10/22日開賣，入住日式溫泉飯店一晚只要45折起，湯泉享樂券46折，並有各種不同組合的優惠票券。

日勝生加賀屋擁有廣闊的大眾溫泉池，客人可在氤氳白磺原湯中放鬆身心；以及17間各具風格的獨立湯屋，感受典雅靜謐的泡湯空間，使用「湯泉享樂券」可依據不同需求組合任意搭配，每年詢問度超高，今年旅展下殺46折，質泡湯券每張750元。

日勝生加賀屋的會席料理主打當季元素並融入意象於美饌，「繽紛樂組合券」含精緻的會席料理及療癒的湯泉組合，3張湯泉享樂券加4張天翔饗樂券7,410元。

日勝生賀屋客房以日本傳統數寄屋工法建造，全館空間以日本建築技法精細雕琢，將藝術品融入於住宿之間，更以真心款待的服務讓每位來館的貴賓有著回到家的歸屬感，入住園景標準房，恣意遠眺自然景色，品嚐會席料理並享受館內白磺原湯的舒適，選擇「雙人住宿券(含早晚餐)」15,300元，購買10張雙人住宿券(含早晚餐)，即加贈價值超過萬元的「雙人住宿券(含早晚餐)」1張。

(工商 )