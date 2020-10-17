數名青少年先在禪寺外把玩存放的滅火器，將乾粉噴灑在路面上。（陳彩玲攝）

基隆中山區淨因禪寺荒廢數十年無人管理，有民眾反映16日晚上9點數名青少年闖入，在裡頭舉行電音趴，大玩存放的滅火器，使禪寺外四處殘留乾粉，並進入寺內惡意砸毀佛像、神桌，吵鬧聲令附近民眾不堪其擾，眾人議論紛紛。

附近居民表示，日前才有一群人進入不知何意，昨晚又有數名青少年先在禪寺外把玩存放的滅火器，將乾粉噴灑在路面上，再破壞禪寺大門鐵絲強行進入，裡頭不斷傳出巨大聲響，引發關注；有民眾將影片傳至社群媒體指出，青少年一行人大聲播放搖滾音樂，並不斷用手將神桌、佛像砸毀惹議。

里長羅予廷表示，淨因禪寺荒廢好幾十年無人管理，曾發生火災早已面目全非，地下室仍存有骨灰罈，但禪寺外部水泥不時崩落、鋼筋裸露，此外，也常有遊民及吸毒人口出入，影響周遭居民安全，請求市府盡速協助解決。

9月底市長林右昌舉辦中山區基層座談時，已將淨因禪寺設專案列管，並請各局處每個月在事務會議報告進度，但16日又發生民眾闖入破壞，市議員張秉鈞要求市府應立即徹底清查，不要讓淨因禪寺成為治安死角。

警方調查後發現，昨晚約7人進入破壞，有在學國中生 、國中畢業生等，將通知一行人到案說明，此外，將針對該地加強巡邏，避免類似案件再次發生，保障民眾安全。

(中時 )