女學生送上手作健康餐盒，顯得有點不好意思。（林宏聰攝）

「成年是自由、責任，也是感恩傳承！」有別於常見的自我挑戰形式，高市民政局17日成年禮有洋蔥，百位高中生手作健康餐盒獻給父母，叩謝多年養育親恩，簡單菜色讓許多爸媽含著眼淚塞滿口，為孩子「轉大人」而驕傲。

高市近幾年成年禮活動多為自我挑戰類型，有騎腳踏車遠征、爬柴山、營區闖關，頗具離巢高飛寓意，今年民政局委託三民家商辦理，校長陳當木認為，成年禮不僅象徵更多的自由、責任，更應該是感恩傳承的機會，因此今年活動特別要求父母共同參與。

三民家商餐飲科老師李建達為學生示範如何包越南春捲。（林宏聰攝）

參加高市成年禮的同學們細心為爸媽製作健康餐盒。（林宏聰攝）

報名的100位16歲至18歲學生正值青春期，與爸媽同行起初難掩尷尬，主辦單位分隔場地，學生到餐飲教室，父母則留在大禮堂，兩地透過直播串聯；喜愛傳統文化的三民家商學生藍羿婷說，報名時以為活動依循古禮，結果竟是手作便當，意外獲得有趣體驗。

餐飲科老師李建達逐一介紹菜單意涵，麻油雞、八寶油飯是祭拜守護神七娘媽、床母的傳統品項，梅汁番茄、桂花蜜地瓜、金沙苦瓜、紅油豬耳朵象徵人生酸甜苦辣，越南春捲五顏六色，隱喻多姿多采的未來；同學們仔細擺盤，為父母承裝滿滿的心意。

「好吃，但還有進步空間！」一位爸爸接過女兒送上的便當，迫不及待塞了滿嘴，仍不忘期勉孩子「好還要更好」；接下來的父母回禮時間，他替女兒戴上特製金項鍊，或許確實感受到傳承的重量，孩子抱著媽媽哭成淚人兒，場面溫馨。

立志中學學生胡寶偉說，平時只有父母下班後才能一家共處，趁著成年禮有機會和爸媽進一步互動，別具意義；帶著17歲兒子一起參加的朱莉莉認為，今年成年禮簡單中不失用心，她最期待吃到孩子手作的餐盒，足以高興老半天。

高市民政局副局長陳淑芳說，市府每年設計不同主題成年禮，希望青年學子透過儀式，不僅心智、身體更成熟懂事，也學習對社會負責，今年手作便當看似簡單，但意涵深遠，透過照顧與被照顧者角色互換，讓每個孩子了解父母的用心。

(中時 )