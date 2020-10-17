北市「保護傘餐廳」16日遭人潑糞，警方在10小時內迅速偵破。警政署表示，嚴厲譴責暴力行為，並對台北市警察局在案發後幾個小時之內迅速逮捕嫌犯，查扣相關證物，對偵辦同仁不眠不休的偵辦表示感謝並予慰勉。

警政署指出，已請刑事局支援北市警局深入調查此案是否有幕後教唆者，及釐清犯案動機，一定會鍥而不捨，查明真相，水落石出。另針對全台91處特定商店類似場所，警政署已於昨晚通令全國各警察機關加强巡邏保護，有任何發生不法行為，警方絕對會依法徹查究辦到底，絕不寬貸。

(中時 )