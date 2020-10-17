保護傘餐廳遭潑糞迅速偵破 警：加強保護全台91處類似場所 14:252020/10/17 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方在10小時內迅速偵破逮捕嫌犯，警政署已加強類似場所的巡邏。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市「保護傘餐廳」16日遭人潑糞，警方在10小時內迅速偵破。警政署表示，嚴厲譴責暴力行為，並對台北市警察局在案發後幾個小時之內迅速逮捕嫌犯，查扣相關證物，對偵辦同仁不眠不休的偵辦表示感謝並予慰勉。 警政署指出，已請刑事局支援北市警局深入調查此案是否有幕後教唆者，及釐清犯案動機，一定會鍥而不捨，查明真相，水落石出。另針對全台91處特定商店類似場所，警政署已於昨晚通令全國各警察機關加强巡邏保護，有任何發生不法行為，警方絕對會依法徹查究辦到底，絕不寬貸。 (中時 ) #警政署 #保護傘 #警方 #偵辦 #行為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保護傘餐廳遭潑糞迅速偵破 警：加強保護全台91處類似場所 14:252020/10/17 社會 保護傘餐廳遭潑糞 警再逮幕後3嫌 19:382020/10/17 社會 反送中律師北市開餐廳遭潑雞糞 店長、廚師身上全是黃色排泄物 14:532020/10/16 社會 桃園將推自治條例草案 笑氣納管 21:022020/10/16 社會 保護傘餐廳遭潑糞 莫姓潑屎哥迅速羈押禁見 20:492020/10/17 社會 長濱民宅屢傳狂歡聲 警逮3毒蟲送辦 18:342020/10/16 社會 男自稱太陽會大哥 小弟掉槍強索30萬 15:172020/10/15 社會 美軍軍艦又經過台海 綠委：美軍正在協防台灣 11:302020/10/15 政治 疑筆戰結怨 網紅牙醫診所遭潑漆 04:092020/10/16 地方新聞 反送中「保護傘」餐廳遭潑雞糞 潑糞人今晨汐止落網偵訊中 08:292020/10/17 社會 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 女洗澡突被壯男拖出浴室 硬上2次還逼全裸跪路邊 - 社會 媽菜市場買50元衣服 兒一看秒尷尬 萬人卻笑翻讚老司機 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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