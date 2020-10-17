弘光科大舉辦老幼共學嘉年華，市長盧秀燕（中）與大家合影。（王文吉攝）

弘光科技大學17日在石岡親子館舉辦「弘光有愛老幼共學」嘉年華活動，由民生創新學院9個系師生發揮專長設計闖關遊戲，提升親子互動機會，也讓幼兒學習關懷長者。不少祖孫三代來參加，家長說，平時忙著工作，假日帶著小孩到親子館參加活動，一家人感情更融洽。

「弘光有愛老幼共學」嘉年華活動設計9個關卡，包括文創系教學童彩繪兵乓球、食科系解說食品標章、餐旅系製作蔬果圖卡配對、美髮系安排指甲紙圖彩繪等，寓教於樂。台中市長盧秀燕、弘光科大校長黃月桂出席開幕儀式。

弘光科大舉辦老幼共學嘉年華，大學生說故事給幼童聽。（王文吉攝）

弘光科大舉辦老幼共學嘉年華，妝品系設計手部人體彩繪遊戲。（王文吉攝）

盧秀燕表示，在弘光科大師生的精心規劃及帶領下，看到長輩及幼童們走出家中，藉由與孩子互動交流找回活力，孩子也可透過活動學習付出、關懷長者，達到重建長者價值、創造世代共融，感謝全體師生善用專業回饋社會。

黃月桂指出，民生創新學院從3年前開始聯合各系舉辦愛心嘉年華公益活動，讓學生結合專業、服務社會，落實關懷生命的理念；由於人口逐漸老化，考量老幼代間交流與互動，特別安排老少共學活動，讓長輩與孩童一起學習。

家長說，受到疫情影響很長時間在待在家，雖然增加親子相處時間，卻也覺得悶，一聽說有活動便帶著小孩外出，讓他們從遊戲中學習。另一位家長說，大學生規劃的遊戲很有趣，闖關六個關卡還可以領取小獎品，讓小孩有成就感，是很棒的活動。

幼保系主任邱華慧指出，在少子化社會中，家長保護孩子心態可能會無限上綱，因而忽略兒童參與老幼代間共學活動不只是付出關愛，更是為自己將來學習的重要機會；透過9系學生安排的活動，讓家長與孩子可以相互學習，達到真正的共學、互動及自發的目標。

邱華慧也提到，石岡親子館由弘光幼保系和教保產業發展中心承接及營運，提供新手爸媽們各式育兒照顧及親職教養的課程講座，也設有駐館教保專員提供育兒諮詢、示範服務與玩法指導資訊；除此之外，親子館更結合早期療育社區資源中心，由專業的社工與治療師駐館提供諮詢與協助，歡迎有需求的家長多利用。

(中時 )