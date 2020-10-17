台中市自由路五金電料商圈舉辦黑手窟狂歡派對，透過游標卡尺的草圖，進行創意聯想畫比賽。（馮惠宜攝）

台中市自由路五金電料商圈17日結合在地進德國小、成功國小及後車頭發展協會等，共同舉辦黑手窟狂歡派對，透過游標卡尺的草圖，進行創意聯想畫比賽，同時正式推出「熊威」公仔商圈吉祥物亮相，現場商圈主委楊勝雄，也特別應觀眾要求，加碼多樣一元「議員」競標（同時取諧音，請現場議員當拍賣官）多項五金電料工具，市議員鄭功進也在現場，買到錢不夠，順利帶回全套板手工具組及循環扇。

台中市自由路五金電料商圈，是全台中市現行23處商圈中，唯一一處在林佳龍前市長任內，徵選授證成立的特色商圈，也是全台第一個以五金電料為主的商業街道。

楊勝雄表示，台中市自由路五金電料商圈，日治時期東區聚集了百餘家工廠，其中又以製造金屬零件產業為大宗，聚集在舊建國市場，是中部早期五金、電子、電料相關產業集中區，黑手仔堀文化，也因此成形。後來因應舊建國市場搬遷計畫，五金街業者自行集資近億買地蓋屋遷徙，一起落腳，到現行的自由路四段，因此形成現今自由路五金產業特色聚落。

鄭功進則強調，不論是進德國小的太鼓表演，或是成功國小的絃樂團演奏，都象徵著商圈行銷手法的轉型，不再只是著重，傳統式如煙火般地衝一次性業績，更強調從教育面，強化知識性理解，進而取得地方的認同，甚至也推出十分吸睛的熊讚吉祥物公仔，讓他在這次的一元（議員）競標的拍賣場上，雖然荷包大失血，卻仍舊很開心。

後車頭發展協會理事長鄭紹頡也說，很開心這次能與進德國小及成功國小共同合作，讓這剛成立兩年多的在地新商圈，能讓更多人認識他的五花八門，除了價格經濟實惠之外，還能有職人級的專業諮詢，輕鬆享受DIY的樂趣。

(中時 )