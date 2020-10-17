位於台中市霧峰區白陽聖廟，為國策顧問、金陵山宗教園區創建人湯文萬（中）發心捐建，耗時20年、斥資10億元興建而成。（馮惠宜攝）

台中市霧峰區的「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」歷經20餘年興建，17日風光落成啟用，台中再增加一處指標性宗教觀光景點。市長盧秀燕17日代表台中市大家長出席盛會，與總統蔡英文、一貫道總會理事長王寶宗、榮譽理事長韓萬年等人共同剪綵，她強調，台中將成為遍布全球80多國道親的「家」，未來道親回家朝聖時相關事宜，市府都將全力協助。

盧秀燕說，一貫道是台灣重要的信仰之一，創立九十多年來信徒滿天下，道親遍布全球八十幾個國家。白陽聖廟在台中落成啟用，就代表所有道親的「家」在台中，因此身為台中市的大家長，除了親自來道賀、共同揭幕，也承諾未來道親「回家」朝聖時，相關建設、交通維護及祭典進行，市府都會全力配合。

民政局長吳世瑋指出，白陽聖廟是一貫道前人們來到台灣傳播發展七十多年的重要指標，1994年至今歷經20餘年，突破萬難終於完工，從地理空間選定、主體設計規劃、建造施工的挑戰性等，其興建的過程，從社會性、歷史性和人文性，將教義與傳承意涵凝縮在其中，除了提供前賢後輩們一股安定的力量外，也讓台中市多一處極具知名度的宗教觀光景點。

民政局表示，為了讓大家有更便利的生活、提升台中區域整體交通便利性，中央與台中市政府聯手規劃台74線新設三個匝道，包括大里及霧峰地區匝道預計111年11月完工、六順橋南入匝道預計113年完工、十九甲北出匝道預計114年初完工，完工後將使東區、太平、大里、霧峰等地區交通路網更加完整、大台中道路系統更加順暢。

(中時 )