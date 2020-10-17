小鬼妹妹發文探望小鬼。（圖／翻攝自 IG）

20201017中天新聞 生前「最後訪談」曝光 小鬼：逼自己往前非常累

「小鬼」黃鴻升上月16日被父親發現在家中猝逝，享年36歲，上月底家人為他舉行花葬，長眠在陽明山臻善園。昨(16日)小鬼臉書貼出他生前最後一段專訪影片，聊到他對自己多重身分轉換的想法和心得，他透露演員是他一出道最想做的事，甚至打算以演員養老，未來可以演人家的爸爸、哥哥，客串也可以，如今成了遺憾，讓粉絲萬分不捨。

小鬼在專訪影片說人生就是從另一個山頂到另一個山頂的過程，當你完成了一個願望會看到另一座想爬的山頂，「但對不起，很抱歉，你一定要下山」，有些人可能會用爬第一座山的經驗去征服第二座山，但他認為這樣的經驗一定不足，等到又到了山頂，一定會有很多人為你喝采，可下山的時候通常沒什麼人會理你，必須自己去習慣那樣的孤獨，也承認「每一次的逼自己往前走一步非常累」。

提到綜藝節目主持人身分，他認為不管任何角色都應該用真實的自我去撞擊每一個任務，節目上的樣子都是當下的反應，也可說像是一場百分之百的真人秀，可以從中看到每個人真實的脾氣和態度，他透露有次他當隊長，結果當下分數是30比0，讓他非常自責，那個難過讓他幾乎要在鏡頭前掉下眼淚，怪自己讓大家全軍覆沒。

至於演員跟綜藝是完全不同的兩個角色，有次他為了揣摩角色，不帶手機，只帶劇本跟紙筆到廁所裡關了一天，「然後我就深吸了一口氣，我就想，關個五、六年大概是這個3、40倍的痛苦」，最後如願得到這個角色，他強調，演員是他進入演藝圈的初衷，也是未來想要更加努力的方向，然最近都將時間放在綜藝上，但之後，「我會用演員這個角色來養老，然後演人家的爸爸，演人家的哥哥，或是客串我都覺得很開心，因為純粹熱愛表演的人，有表演就會很開心」。

見到小鬼生前的最後專訪，粉絲不捨留言寫下：「很可惜他的計劃不能自己完成，真的很心痛」、「鬼哥回星球玩太久了喔！快點回來！」、「一直一直看著你的回顧影片，告訴自己你不曾離開」、「原本真的很期待你能再有演戲的機會！畢竟你越演越好⋯怎麼這次演的這麼認真⋯還不起來」。

而小鬼過世滿一個月，親友仍不減對他思念，最近他的妹妹到山上探望他，帶了他喜歡的氣泡水跟可樂還有咖啡，寫下：「之前因為飲食控制所以改喝黑咖啡好一陣子，現在不用在意身材了，我買了你愛的拿鐵，希望你有覺得我聰明。一定是你知道我來了，所以出一個大太陽迎接我，離開前我還跟你合照了一張，你有在吧，我走了就下起雨了呢。」

(中時新聞網)