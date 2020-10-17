中國時報與百果山探索樂園17日舉辦「用腳旺台灣」大人囝仔作伙走與龍共舞親子健行活動，吸引上千親子參與。（吳敏菁攝）

中國時報與百果山探索樂園17日舉辦「用腳旺台灣」大人囝仔作伙走與龍共舞親子健行活動，吸引上千親子參與，沿著百果山風景區的產業道健走親山，

重新認識這座曾是出產蜜餞最有名山林的甘甜，還深入侏儸紀公園，探萬億萬年前的地球，向恐龍先生說哈囉，最後還抽獎，度過驚喜連連的一天。

中國時報與百果山探索樂園17日舉辦「用腳旺台灣」大人囝仔作伙走與龍共舞親子健行活動，吸引上千親子參與。（吳敏菁攝）

這次健行，繞著新舊百果山3個社區，沿著出員林市出水巷往百果山著名的幸福溜滑梯前進，經廣天宮、湖水路，轉進可觀賞高鐵雙向進出的山洞秘境，接著來到果樹林立小徑，讓人憶起這裡曾經是出產蜜餞最有名的勝地，豐饒果樹藏著產業的祕密，甘甜滋味又再大夥心裡蕩漾。

接著回到「百果山探索樂園」前廣場舞台區參加摸彩，拜訪以「侏儸紀公園」為主題的各類設施，小朋友看到巨大的恐龍都興奮極了，電影裡、想像裡的恐龍就在眼前了，直呼「好喜歡！」，還一路點選哪隻最勇、哪位最帥。

這次有意思活動得到在地企業共襄盛舉，白蘭氏健康博物館、樂活襪子鄉、台灣玻璃館觀光工廠、卷木生活館、緞帶王觀光工廠、大自然手機攝影協會楊理事長等都提供豐富獎品給民眾抽獎，並一起共餐，讓親子們健行運動外，又幸運、驚喜滿行囊。

探索樂園副總經理楊椀婷表示，樂園進駐百果山滿4周年，連續4年配合舉辦用腳旺台灣健行動，四、五年級生對百果山風景區都懷抱難忘的美好記憶，希望把這份美好回憶接續下去，透過健行活動讓民眾帶著家人、孩孫們一起重遊舊地，品嘗酸酸甘甜的在地蜜餞特產，認識在地產業和社區的用心。

(中時 )