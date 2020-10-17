國民黨基隆市黨部17日在市黨部，由不分區立法委員曾銘宗、李貴敏、張育美、李德維暨基隆市議會黨團成立聯合服務中心，立委表示，未來中央、地方將同心協力，加強對市民服務，就基隆地方議題，透過立院職權進行關切與監督。

立委李德維表示，成立聯合服務中心，除了針對市民陳情提供服務外，同時就基隆地方議題，透過立院職權進行關切，結合中央資源，與地方議員一起為鄉親服務，也讓地方的訊息可以直接快速地傳遞到中央，共同協力處理。

基隆市國民黨部主委蔡智潁指出，立委選制改變後基隆市只有一席的區域立委，這席立委相當重要，而在民進黨完全執政下，區域立委為配合中央執政，下情往往無法上達，基隆市這次一口氣增加4名專業立委，和國民黨議會黨團議員一起打拼，為基隆市民爭取福利。

黨團書記長張芳麗說，近期有許多市民向市黨部及黨籍議員尋求協助與中央單位相關的陳情案，但因目前基隆區域立委並非國民黨籍，多有不便，因此協調4位黨籍立委來基隆與議會黨團共同成立聯合服務中心，未來基隆市民的訴求將可直接透過國民黨向中央單位傳遞。

(中時 )