新冠疫情趨緩，民眾聽聞老店林家豬腳將吹熄燈號，紛紛趕來排隊購買。（陳彩玲攝）

基隆市義二路2巷有間遠近馳名的「林家原汁豬腳」，至今已開業36年，每到年節期間，都會湧進大批老饕排隊購賣，有時候生意好到才開店一小時左右，就提早賣完打烊，可見得這道美味的豬腳，已在當地人心中有不可取代的地位，但有休息人士透露，該店在明年過年前就會吹熄燈號，網友聽到消息紛紛湧進巷口，就怕再失去一道伴隨成長的好味道。

對此，目前已72歲的林姓第一代老闆指出，自己近幾年的舊疾咳嗽，一直治不好，家人也都勸不休息一下撐不住，因此自己才決定要替店面劃下句點，他指出，豬腳是他畢生的志業，要做就要做到最好，不能讓品質走味，他就是怕做不好決定收起來。

有林姓婦人受訪指出，這家老店平時生意不錯，在基隆很有口碑，像今年母親節自己來排隊購賣，從上午十點半開賣不久，隊伍就已經排到巷口，有的時候得排隊一小時，才買得到豬腳，但在地人都認為很值得，因此還有清晨拿板凳來排隊苦等，就怕買不到的饕客。

據了解，林家豬腳店深受很多政治人物、藝人喜愛，連前北市長郝龍斌也來吃過，當時他表示，林家豬腳自己是來第三次才吃到，每天都有不少人，有時賣完了就沒有了。熱呼呼的豬腳和麵線，簡單美味飄香多年，更讚不絕口的說，該湯頭清澈不油膩，且豬腳軟嫩彈牙非常好吃，令人印象深刻，他真的很喜歡吃。

林家豬腳店已在義二路商圈開業36年，周遭環境雖然一直變遷，但林家豬腳仍屹立不搖的提供美味料理給饕客們享受，不只是很多在地人常來吃的美味，在網路上也聲名遠播，每次經過義二路2巷，就會聞到濃濃的豬腳香，而這見證歷史的美味，已在當地人心中刻畫成獨一無二的品牌記憶。

在地不少老人家常念叨「基隆老字號豬腳店，不在廟口夜市，而在義二路巷子內」，對於陪伴長大的美味即將消失，民眾紛紛表示不捨，但看著老闆受舊疾所苦，也只能忍痛接受。

(中時 )