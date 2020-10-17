彰化市重陽敬老餐會席開70桌，祝福老寶貝呷百二。（吳敏菁攝）

彰化市重陽敬老餐會席開70桌，祝福老寶貝呷百二。（吳敏菁攝）

彰化市重陽敬老餐會席開70桌，祝福老寶貝呷百二。（吳敏菁攝）

重陽節將至，彰化市老人會及彰美獅子會舉辦重陽敬老餐會，16日在彰化市南郭國小席開70桌，讓各個老寶貝們都吃得開心吃得健康。

彰美獅子會會長賴協成表示，老吾老以及人之老，長輩們辛苦一輩子都是為了下一代，百善孝為先，一定要先尊重及孝順自己的長輩，並顧及其他長輩，實踐「老吾老以及人之老」，舉辦餐會，在重陽節的日子讓長輩們聚在一起平安餐，祝福大家呷百二，宣揚獅子會五大服務目標，期望共同防治糖尿病，及照顧老寶貝的視力，更推動珍惜食物。

彰化市老人會會長楊永速提到，彰化市老人會是全彰化組織最龐大的老人會，會員約有4000人，80歲以上的有1300多人，老人會平時舉辦各項運動競賽、健行、歌唱等活動，讓長者們學習及動動身體，每天互相照應，而敬老餐會也行之多年，祝福不老族身體健康。

彰化縣副縣長洪榮章表示，九九重陽敬老彰化縣政府向長輩們賀節，全面發放1千元敬老金，針對中低收入戶則維持「369福利津貼」，百歲以上人瑞則加碼到1萬元，另外彰化縣境內共有209位百歲人瑞，比去年增加62人，可說是長壽縣，將持續推動社區關懷據點、長青學苑與各式各樣活動，促進所有長輩過得快樂又健康，讓彰化成為幸福的長壽縣。

(中時 )