公費流感疫苗10月5日開打，一開打就引發搶打潮，衛福部昨日緊急宣布50-64歲公費對象緩打疫苗。有專家表示，年初的時候還來得及搶購，但衛福部卻錯失時機。衛福部長陳時中今表示，當成之所以沒有增購，主要是看到重症個案往下滑，且南半球的秋冬流感沒有大流行，因此認為維持一樣的比例就可以達到群體免疫的效果。

前疾管局長蘇益仁昨指出，2003年SARS期間也有公費流感疫苗強大的現象，但今年公費流感疫苗採購的數量和去年一樣，早就知道會出問題。事實上，疾管署今年4月還來得及增購疫苗，等到全球搶買就來不及。

陳時中表示，今年2、3月，我們看到重症大部分往下滑，變得相對少，認為沒有擴大施打的必要。其次，我們也觀察了南半球的情形，認為維持一樣的施打比例就可以達到群體免疫的效果，後來南半球確實沒有大規模流行，才會維持過去的公費疫苗數量，並增加自費的疫苗數量來滿足需要。

(中時 )