10名犯嫌當天分乘2車逃逸。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市5日凌晨發生的長順街鬥毆致死案，萬華警方從朱姓主嫌開始，陸續逮捕5名參與的幫派分子，15日又循線找到李姓等5名男子，將當天在場滋事的10人全數逮捕，因眾人供詞避就重輕，訊後全部遭到法院羈押。

據指出，這起凶殺命案與10餘萬的網路賭債有關，且兩方人馬都是竹聯幫，分屬弘仁會及明仁會，22歲朱男約30歲林男，前往長順街偏僻空地談判，雙方一言不和大打出手，朱持刀猛刺林的心臟1刀，造成林傷重死亡。

案發後朱和9名共犯，分乘2部汽車逃逸，警方循線追查，案發次日就在龍山寺附近，逮捕行凶的朱男，後來又陸續逮捕羅姓等4名犯嫌。

另外在逃的5名共犯，則是在朋友的接應下，有的住進便宜賓館，有的則躲在朋友家，警方15日同步逮人，在萬華、新北市中和等地，逮捕李姓、盧姓、陳姓等5名共犯，當天在場行凶的10人全數落網，年紀都在19至25歲之間。

不少人都辯稱自己不是竹聯幫，只是因為「義氣」挺朋友，當天才會前往，還有人還辯稱自己根本不認識朱，也有人說案發時他負責「把風」，站在最遠的地方觀看，全程都沒有動手。

10名嫌犯被依殺人罪移送後，除朱姓主嫌外，另9人因有逃亡、串供之虞，且供詞避重就輕，全部遭到北檢聲押獲准，檢警另擴大追查幕後是否有其他指使者。

(中時 )