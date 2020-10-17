竹山秀傳醫院開業以來秉持社區健康守護者的理念，院長謝輝龍考量在新冠肺炎疫情衝擊下，民眾悶壞了，因此決定擴大舉辦每年的運動會。10月17日近千人參與「友善失智，你我憶起」暨親子運動會。

活動為竹山各社區的阿公、阿媽設計三個關卡，亦招募許多熱心志工帶領失智長者們闖關，利用遊戲刺激年長者手眼協調能力、促進認知及考驗記憶力，長輩們玩得不亦樂乎；近二年高齡衰落、肌少症等議題逐漸被重視，活動將體能訓練上、下驅幹肌耐力的設備搬至現場，讓長者們體驗。

竹山秀傳福委會還特別邀請近30個攤位來到會場，從竹筒飯、飛魚卵香腸、綠豆沙鮮奶等美食，到介紹院內科別、醫生互動活動。衛生局更設立了健康宣導的攤位，讓參與者不僅有吃又有玩，最重要的是建立每日動一動的觀念，希望民眾能照顧自己的身體健康。

院長謝輝龍說，舉辦本日活動除了讓全體員工既使忙碌，也要保持運動的習慣；希望社區長者能理解竹秀邀請他們來動一動的用心，還能感受到競爭的樂趣及參與活動的幸福感，希望活動能提醒每個人督促自己養成良好的保健概念，並藉此活動營造健康、快樂的職場並活絡同事間氛圍。

(中時 )