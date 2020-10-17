宜蘭高中籃球隊17位隊員獲林燈文教公益基金會獎學金肯定。林燈基金會執行長林純美、中保科技集團副總裁林明昇、中保科技副董事長林建涵與得獎學生合影。（中保科提供）

中興保全科技集團創辦人林孝信先生透過「林燈文教公益基金會」回饋故鄉宜蘭培育人才。今（17）日在蘭陽女中舉辦「109學年度第一學期高中職獎助學金」頒獎典禮，宜蘭縣9所公立高中職60位優秀學生，以及宜蘭高中籃球隊17位優秀球員，總共77位學生獲獎。林燈基金會執行長林純美表示，希望獲獎學生透過參加分享，達到互相學習激勵的目的，同時也期許大家培養飲水思源的精神，將來有能力時，也能回饋社會，讓善循環下去。

林燈基金會表示，上半年基於防疫考量，取消往年盛大舉辦的獎學金頒獎典禮，由基金會到各校進行頒獎，雖然心意不減，但基金會執行長林純美總覺得「少了一點什麼」，林認為獎助學金不僅僅是優秀學生拿到獎勵，更重要的是分享榮譽、互相學習激勵。在疫情趨緩的下半年，決定重啟獎助學金頒獎典。林純美感謝特地出席觀禮的學校師長和學生家長，共同關心、呵護宜蘭青年學子的成長。林純美說，基金會成立30多年來，不斷鼓勵學子讀書向上，至今獎學金已投注1,922多萬元，累計受惠學生4,200人。

本學期高中職獎助學金，涵蓋宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中、南澳高中、羅東高工、羅東高商、宜蘭高商、頭城家商、蘇澳海事等9所學校，除了有60位成績優異的學生獲獎，最受矚目的還有宜蘭高中籃球隊17位優秀球員，向來是HBL勁旅的宜蘭高中籃球隊，在今年第二屆球學聯盟，從全國72支參賽隊伍中脫穎而出拿下第二名，兼顧精湛球技與課業水準，特別獲頒獎學金鼓勵。林燈文教基金會董事(中興保全科技集團副總裁)林明昇，中興保全科技副董事長林建涵、基金會召集人陳進傳都到場擔任頒獎嘉賓，肯定獲獎學生的努力。

頒獎典禮安排蘭陽女中分享英語教育資源中心豐碩的教學成果， 其中學生們演出英語戲劇「A dictionary salesman」，不只英文台詞熟稔，學生演員發音漂亮，咬字清晰，加上腔調道地，獲得現場師生一片好評，肯定教學成果。林燈基金會每年贊助蘭女兩百餘萬經費，協助成立英語教育資源中心，聘請優良師資強化學生全方位英語能力，是全台首創的英語資源中心，預計每年超過1,140位學生受益。負責專案企劃的蘭陽女中李為翔老師分享了英語培育的推動與成果，包括以Chrome Book融入英語課程，校定選修課程從看影集、運動、戲劇、新聞來學英文，並推出全台公立學校首創的「課後口說課程」提升學生的英文口說表達能力，學生們迴響熱烈。

與基金會贊助合作的利澤國中陳建志老師、羅東高工賴明志主任及蘭陽女中林燈英語教育資源中心李為翔老師，分別進行專題演講與節目分享。利澤國中陳建志老師以「看不見的溪林－蘭陽平原最後一段野溪」，從宜蘭僅存的唯一平原野溪「大湖溪」切入，呼籲生態保護的重要性。

林燈基金會的青少年專長潛力培育計畫（簡稱「林燈文教蘭青培育」），鼓勵學子天賦自由與多元發展，不論數理體育或藝術，只要提出計畫，就有機會獲得贊助，自2017起至今核准件數81件，累積投入金額達2,306萬元，參與贊助的羅東高工賴明志主任分享「築夢技職雙國手」，帶來資訊科畢業生方韋麒、黃竣揮，雙雙進入109年第46屆國際技能競賽國手選拔賽入圍二階國手賽的豐碩成果。

林純美感謝各校和老師們的無私奉獻，讓基金會的資源充分發揮最大效益，更允諾基金會將持續支援、灌溉，培育更多優秀的宜蘭人。包括蘭陽女中曾璧光校長、宜蘭高中張以方校長、羅東高工廖俊仁校長、宜蘭高商黃進雄校長、蘇澳海事洪重賢校長等學校代表都出席觀禮。

(中時 )