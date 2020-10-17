苗栗市體育會辦理苗栗電競聯合盃英雄聯盟電競比賽，推廣電競運動產業，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人為選手加油打氣。（何冠嫻攝）

今年苗栗縣政府在頭份市辦理縣長盃兒童權利公約宣導電競比賽廣受好評，苗栗市體育會也希望苗南區也能有新興體育賽事，並辦理首場「苗栗電競聯合盃」，吸引來自桃園、新竹、苗栗、台中共32支隊伍報名參賽，17日在苗栗縣議會舉辦決賽，希望透過大型電競賽事，為苗栗在地體育注入不一樣的活水。

苗栗市體育會理事長楊明燁表示，台灣電競產業發展日益進步，電競人才也漸漸相應而出，今年初國立聯合大學電競研究社師生辦理校內電競比賽，8月苗栗縣政府也在頭份市苗栗縣第二屆「縣長盃」兒童權利公約宣導電競比賽《傳說對決》，深獲年輕朋友的喜愛與響應，因此希望苗南區也能有1場電競大型賽事，藉由苗栗市首場苗栗電競聯合盃英雄聯盟電競比賽，推廣電競產業，吸引青年關注。

苗栗市體育會辦理苗栗電競聯合盃英雄聯盟電競比賽，推廣電競運動產業，苗栗市長邱鎮軍等人為選手加油打氣。（何冠嫻攝）

苗栗市體育會辦理苗栗電競聯合盃英雄聯盟電競比賽，推廣電競運動產業，苗栗縣長徐耀昌等人為選手加油打氣。（何冠嫻攝）

「苗栗電競聯合盃」獲苗栗縣政府、苗栗縣議會、苗栗市公所、聯合大學等各界單位支持籌辦，吸引來自桃園、新竹、苗栗、台中共32支隊伍報名參賽，相互切磋技術，日前已於網路辦理初賽。17日16隊共80位電競選手，齊聚苗栗縣議會爭奪最高榮耀，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、立委徐志榮夫人王慧珍、苗栗市長邱鎮軍、聯合大學校長李偉賢等人，到場為選手們加油。

徐耀昌指出，電競為年輕人休閒育樂具有指標性意義，有機會列為2022 年杭州亞運的正式比賽，希望透過比賽讓年輕人發揮團隊精神與互動，彼此交流切磋增進技術外，更希望選手們感受到苗栗濃濃的人情，並享受在地的風光景致與景點特色。

苗栗市首場大型電競比賽「苗栗電競聯合盃」17日登場，現場20台全新電腦設備，提供各地電競選手切磋交流，爭取最高榮耀。（Tlck專業電腦提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市首場大型電競比賽「苗栗電競聯合盃」17日登場，各地電競選手齊聚苗栗切磋交流。（Tlck專業電腦提供／何冠嫻苗栗傳真）

鍾東錦也表示，「苗栗電競聯合盃」利用縣議會1樓大廳空間，讓選手們在安全且完善的環境裡安心比賽，並且讓青年有機會接觸到公務機關，也為議會注入年輕活力。

(中時 )