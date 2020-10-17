美東龍頭光芒若是五戰三勝制早已收拾掉太空人，然而七戰四勝制給予太空人絕境逆轉的機會。其實打到這個地步令人敬佩的反而是光芒，他們去年也是在分區系列賽2勝3負被太空人淘汰，那是在太空人陣容還很完備的時候。

《富比世》稱讚光芒「只用2830萬美元團薪」就打造出一支大聯盟勁旅，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)自嘆弗如，他先前在記者會說：「光芒現在是一支比我們更好的球隊了。」洋基本季在美東例行賽都拉不下光芒了，憑什麼在季後賽打敗光芒呢？

今年疫情減薪之後，洋基團薪1.09億美元幾乎是光芒4倍。光芒團薪排名美聯倒數第3，以投入成本和勝場數來說，他們季後賽打多少場都是賺到的。光芒的棒球經營團隊理應獲得最高的讚賞，加上總教練凱許(Kevin Cash)變化無常的用兵，他們幾乎沒有浪費每一個球員，也就是球團花下的每一分錢。

光芒的球探也非常厲害，賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)是第52順位選到的，布蘭登羅(Brandon Lowe)第87位，凱麥爾(Kevin Kiermaier)第941位，他們在沙底都能撈出金子。可惜球迷不愛缺乏明星的球隊，光芒票房在美聯墊底，即使是作弊的太空人都還比他們受歡迎。

(中時新聞網)