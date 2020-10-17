【即時新聞】李國毅出席屈臣氏活動。(粘耿豪攝)

李國毅近期忙拍新戲《廢財闖天關》，是他首度拍八點檔，17日出席屈臣氏活動時，提及先前休息8個月，心態調整好每天樂觀開心，目前拍戲1個月，還沒感覺到疲倦，也未因此消瘦，偶爾吃泡麵臉水腫看起來較明顯。他今年養了愛犬「威廉」，升格當狗爸爸，宛如養小孩前奏，被問到是否考慮跟交往16年女友橘子結婚？李國毅驚吐「順其自然，我是感覺跟衝動型，說來就來，到這年紀了，有可能閃婚」。

李國毅養的米克斯公犬「威廉」現在8個月大，他會和愛犬講話，愛犬黏他也調皮，家裡牆角都是齒痕，還咬破巧克力粉袋子，口水和可可粉灑滿地，李國毅只好買蒸汽拖把打掃愛犬「傑作」，桌面物品也得清空。回想剛領養第一天，「威廉」在家各角落灑快30泡尿，甚至「威廉」還讓掃地機器人「功成身退」，原來某次威廉「解放」，掃地機器人也運作中，「它（屎尿）就蔓延，我一出房間傻眼，花一個多小時打掃」。

面對愛犬如此活潑，李國毅把屎把尿沒怨言，笑說「我以前以為，我應該是嚴格的爸爸，養狗後才發現，我應該會很溺愛」，為此李國毅還養了另一隻母狗，放在泰山的老家，一公一母都結紮，讓2隻只能當男女朋友，「固定每週帶他們一期一會，牛郎織女」，毛小孩生活逗趣，被問到是否會「雙喜臨門」？他說「這太難了，小孩不是說生就生，有的話，一定生，結不結在說」。

李國毅先前休息8個月，他調整心態更加正面樂觀，過去曾以為的小問題，如今都不成問題，也比較有同理心，「像是開車，以前我比較急躁，現在會禮讓別人插隊」，接到銀行推銷電話，有空的話會繼續聽幫做業績。這次回歸歸三立拍戲，李國毅深感備受禮遇，他感謝之餘也覺得責任更大，「要做得更好，變得沒有小家子脾氣」，也希望世界能趕快回到常軌。

(中時 )