台灣中油公司石化事業部舉辦「109年中油睦鄰盃桌球邀請賽」，副執行長陳正文下場開球。（中油石化事業部提供／林宏聰高雄傳真）

台灣中油公司石化事業部敦親睦鄰，隨著新冠肺炎疫情趨緩，17日恢復舉行「109年中油睦鄰盃桌球邀請賽」，邀請林園區鄉親、地方團體、高市府行政機關桌球愛好人士齊聚林園高中，共200多位選手以球會友，石化事業部今年也組隊參賽，與鄉親切磋球技。

這場桌球交流吸引24隊、200多位選手報名競技，石化事業部副執行長陳政文主持賽事，市議員王耀裕、林園區長陳興發、林園高中校長黃碧惠等人也到場共襄盛舉，為選手們加油打氣。

陳正文表示，石化事業部在林園發展40多年，一向將工安、環保視為重要議題，除了持續更新廠內設備，也改用先進製程，降低工廠營運對環境影響，並每年舉辦籃球賽、排球賽、歌唱比賽等不同類型社區活動，希望促進與鄉親的交流。

他說，為提倡林園區桌球運動風氣及提供適當聯誼活動，增進國民身心健康，石化事業部固定辦理睦鄰盃桌球邀請賽，今年雖因疫情影響導致活動中斷，但隨著疫情趨緩，各類盃賽恢復舉辦，本次桌球邀請賽共有機關組11隊、社會組13隊報名，每組取前4名頒發獎盃及獎金。

(中時 )