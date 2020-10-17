高市農業局整合各地特色，今年首度推出「農村奧運會」，最終場、阿蓮崙港社區「鴨鄉寶」17日登場，小朋友們上場體驗趕小鴨，畫面逗趣；農業局初步估計，5個月5場活動，可為農村帶來超過550萬元周邊消費商機。

農業局延續多年「一日農夫」遊程設計經驗，今年首度規畫「農村奧運會」，5月至10月共有美濃獅山社區的漂漂河、旗山南勝社區的大型荔枝木彈弓、旗山糖廠社區的甘蔗標槍、彌陀漯底社區的斗笠，17日最終場則是阿蓮崙港社區的「鴨鄉寶」。

農業局代理局長王正一說，崙港社區民國60年代引入改良土番白毛鴨品種，帶動區域養鴨產業發展，但近年來隨產業結構改變，養鴨沒落，轉為養殖吳郭魚、虱目魚、鰻魚、蝦子等，不過，至今聚落內仍可窺見早期養鴨文化。

崙港社區從養鴨發想，結合當地工匠融入傳統竹編，製作竹編型迷宮及鴨籠，返鄉青年更想出「著鴨裝找鴨蛋」、「木製動力鴨」等趣味競賽，讓遊客邊玩邊認識養鴨知識，周邊還有小農市集，提供社區居民及遊客優質農產品。

「農村奧運會」由農委會水保局、高市農業局合作，據統計，5月迄今5場活動共吸引超過3500人次遊客參與，銷售農特產品收入200萬元，估算延伸帶動周邊消費超過550萬元；王正一表示，透過結合農村獨特魅力與在地產業、工藝、風味餐，希望增加青年返鄉就業機會，活絡農村經濟。

(中時 )