峯田和伸（右）透過視訊的方式與其他台灣演員一起接受訪問。（海鵬提供）

3段式台日合製電影《戀愛好好說》導演郭珍弟、演員邱志宇、余佩真、吳宏修17日出席高雄電影節，片中余佩真與吳宏修有場激情吻戲，郭珍弟透露，開拍前女方有先偷偷告訴她拍攝時要讓男方嚇一跳，決定主動猛烈的先吻上去，吳宏修笑說開拍後自己真的嚇了一跳，而且郭珍弟讓他倆親了很久，熱吻2分多鐘才喊卡。

余佩真日前才剛拿下金曲獎最佳作曲人獎，她得獎時提到不懂吳青峰唱〈小情歌〉有關於「離騷」的歌詞，昨她又說聽到這首歌時自己正在忙著重考，曾借課後輔導10分鐘的時間跑去問國文老師那句歌詞是什麼意思，卻也只獲得《離騷》的出處、歷史背景等制式答案。

電影還找來日本演員峯田和伸與橋本愛實演出久未相逢的青梅竹馬，兩人再見愛火噴發，因肺炎疫情兩人無法來台，昨透過視訊接受採訪，特別的是，峯田和伸13年前以「銀杏BOYZ樂團」歌手身分在台開唱，當年他唱到脫序，演出時一度露鳥長達40秒，被依公然猥褻罪起訴，但他回日本後傳、拘未到，今年7月已超過追訴期，獲判免訴。

昨提到這事，峯田和伸稱自己不記得了，但只要台灣有邀請他，何時都願意來演出，另他說都合作過的女星好友石原聰美、橋本愛實結婚，自己都是從新聞上得知，想到自己單身，還難過得躲在房間偷哭。

(中時 )