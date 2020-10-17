國民黨前主席、前新北市長朱立倫17日前往新竹縣體育館，參與P聯盟熱身賽，由新竹攻城獅對上寶島夢想家，朱立倫於場外接受媒體採訪時，也回應桃竹苗農地停灌、流感疫苗暫停施打議題，他直斥「民進黨真的要檢討」。

朱立倫表示，包含萊豬進口在內，民進黨真的要檢討，桃竹苗因缺水而驟然宣布休耕，民進黨應參照十幾年前「我們在桃園的作法」，不但要事前規畫，積極輔導、轉作，而非在民眾已經播種後，然後很傷心地得知要停耕。

而流感疫苗暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，朱立倫也表示，已經施打一段時間又暫停，都不應該造成地方政府、民眾的困擾。

有媒體問朱立倫對於最近共機擾台、東沙包機返台的看法，朱立倫則表示，這兩天發生東沙包機的事情，「這樣的做法會讓台灣民眾很反感」，他也呼籲對岸思考，民眾希望的是和平，而非製造更大的反感與困擾。

另外對於國民黨要擴大慶祝光復節，朱立倫則表示，1945年10月25日是結束日本殖民統治、是值得慶賀的日子，不管哪一黨執政，尤其熱愛台灣的政黨，應該熱愛結束殖民統治，而不應該把話語權丟掉，「民進黨積極的做才是正道」。

(中時 )