大中部地區第一條捷運綠線市政府站，雙十國慶日首度開箱，台中市為迎接捷運新世代到來，台中捷運綠線年底能否通車？台中捷運公司董事長林志盈17日表示，交通部敲定本月25日理辦履勘；全部履勘通過後，交通部會通知市府可以通車，接著辦試營運，力拚年底前正式通車。

林志盈指出，交通部25日將派出土建、營運、機電等3組，由召集人路政司長陳文瑞領軍；原則上由委員出題目，中捷需照題目進行演練；委員會提出營運前需要改善、營運後應該改善及長期建議等3個面向。針對營運前需要改善部分、全部改善後，由召集人簽名報交通部，交通部再通知市府擇期通車。

林志盈表示，至於何時可通車？台中捷運公司收到通知後，將再簽報市府，由市府決定何時試營運？及正式通車期程；他希望試營運至少要2週或3週至1個月，但一切期程仍需俟履勘後結果而定？試營運期間不收費，台中捷運綠線期能趕在年抵通車。

台中捷運線總工程款共596億元，中央、地方分別負擔2／3及1／3。林志盈強調，目前工程款尚有部分結餘款，因中捷工程還有些尚待收尾或合約上的訴訟等，全都由結餘款來支付；未來如何運用結餘款？中捷公司向交通部鐵道局反應，希望結餘款可用來增購電聯車等，尚待再討論？

(中時 )